Аналитики «НИ» рассказали, как погасить потребительский кредит материнским капиталом

В 2024 году потребительский кредит можно погасить деньгами из материнского капитала, сообщает rosbalt.ru . Аналитики рассказали, как это сделать.

Важно понимать, что тратить деньги материнского капитала не по назначению запрещено. Правительство четко прописало, на что можно их использовать. Так, погасить потребительский кредит разрешено при условии, что взятые в долг деньги были направлены на улучшение жилищных условий ребенка.

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В договоре должно быть четко прописано, что деньги занимались с целью строительства дома или приобретения собственной недвижимости. Если договор соответствует требованиям, то необходимо обратиться в Социальный фонд России и предоставить необходимые копии документов.

Ранее юрист Изабелла Атласкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на какие выплаты можно рассчитывать в 2024 году.