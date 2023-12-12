Пенсии, выплаты и пособия на детей: россиян ждут новые выплаты с 2024 года

С нового года в России запланировано повышение ряда социальных выплат и пенсий, а также и введение новых пособий для семей с детьми. Об этом рассказала юрист Изабелла Атласкирова.

По ее словам, такие меры вызваны необходимостью усиления и совершенствования государственной поддержки семей с детьми, детей, а также курсом страны на улучшение демографической ситуации.

Прожиточный минимум

В первую очередь, подчеркнула эксперт, будет увеличен прожиточный минимум несовершеннолетнего ребенка.

«В Москве с 1 января 2024 года прожиточный минимум увеличится с 18 770 рублей до 19 586 рублей. Подобные увеличения — почти на 1 тысячу рублей — произойдут и в регионах. В связи с этим вырастут и пособия по рождению и воспитанию ребенка», — рассказала Атласкирова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новые выплаты

Кроме того, отметила собеседница, в новом году будет введена выплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс. рублей.

«Получать ее смогут родители или опекуны, которые работают неполный рабочий день. Ранее претендовать на такую выплату могли лишь неработающие родители и опекуны. Примечательно, что выплачивать пособия будут и людям, работающим удаленно или на дому», — добавила она.

Также в ряде регионов России с 1 января 2024 года будет выдаваться и стимулирующая выплата по рождению ребенка. Например, в Ленинградской области она составит 35 тысяч рублей на первого ребенка, 45 тысяч рублей на второго ребенка и 60 тысяч рублей на третьего ребенка. Эти выплаты являются совершенно отдельными, никак не связанными с государственными выплатами и материнским капиталом.

Пенсии

Наконец, с 1 января 2024 года будут повышены пенсии, рассказала юрист.

«Индексация произойдет и на федеральном, и на региональных уровнях. В Москве пенсии будут повышены до 24 500 рублей в месяц — это минимальный размер пенсии со столичной городской доплатой. Стоимость одного пенсионного коэффициента на федеральном уровне составит 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 рубля. В случае получения пенсионером пенсии ниже прожиточного минимума ему будет устанавливаться социальная доплата, позволяющая увеличить общий размер пенсии до размера прожиточного минимума», — заключила Атласкирова.

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