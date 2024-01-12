Аналитики считают, что дизайнеры, фотографы и копирайтеры останутся без работы из-за популярности ИИ

Жителей Приморского края предупредили, что некоторые профессии уже в скором времени станут невостребованными в регионе по причине перехода руководителей компаний на услуги ИИ, сообщает vostokmedia.com .

Поводом для анализа стала информация о том, что компания Duolingo в начале 2024 года расторгла договоры со многими переводчиками. Тенденция не новая. Ранее Google также сокращал штат сотрудников из-за того, что многие задачи можно выполнять с использованием искусственного интеллекта.

В зоне риска такие профессии: дизайнеры, фотографы, аналитики данных, копирайтеры, специалисты колл-центров. Переводчикам из Приморского края не стоит беспокоиться, но исключительно тем, кто владеет китайским языком.

Если раньше казалось, что применение ИИ в работе - это дань моды, то теперь становится понятным, что уже в ближайшем будущем с этим могут столкнуться многие россияне. Аналитики рекомендуют проходить обучающие курсы о работе с ИИ, чтобы быстро адаптироваться к новым реалиям.

Ранее мы сообщили, что около десяти тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатное переобучение по востребованным и новым профессиям.