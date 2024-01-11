Около десяти тысяч жителей Подмосковья прошли переобучение по востребованным профессиям

Около десяти тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатное переобучение по востребованным и новым профессиям, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава Минсоцразвития Московской области напомнила, что переобучение проводится в рамках национального проекта «Демография». Она добавила, что около восьми тысяч человек нашли новую работу в сферах психологии, информационных технологий, педагогике, кадровом деле и менеджменте.

В министерстве отметили, что с этого года переобучение также смогут пройти граждане с инвалидностью, которые находятся в поиске работы, но не имеют статус безработного, а также отцы, опекуны или другие родственники, осуществляющие уход за ребенком до трех лет.

Узнать более подробную информацию и записаться на программу переобучения можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье разработкой ИИ занимаются около трехсот специалистов.