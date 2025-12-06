Антирейтинг инвестора: почему «подушка» из рублей опаснее, чем переоцененные акции Apple и Tesla?

В рейтинге самых бесперспективных финансовых вложений в 2026 году уверенное антилидерство захватили обычные наличные рубли, хранящиеся в «кубышке». Таким мнением в беседе с изданием «Лента.ру» поделился инвестор и финансовый аналитик Сергей Гришин.

Специалист указал на текущую, по мнению рынка, переоцененность национальной валюты. Рубль обладает низким потенциалом, что грозит владельцам «живых» денег скрытой потерей капитала. Если средства размещены не «под матрасом», а на банковском депозите с конкурентоспособной ставкой, доход по вкладу способен компенсировать возможное ослабление валюты. Ключевым условием эксперт назвал сознательный выбор предложений с максимальным процентом.

«При завершении украинского конфликта золото резко пойдет вниз. При конфискации российских активов золото будет укрепляться и дальше. Тут очень много зависит от политической ситуации, но негативных факторов больше, чем позитивных» , — рассказал эксперт.

По оценке аналитика, обратить внимание стоит на акции американских технологических гигантов. Их стоимость, пояснил Гришин, уже учитывает прогнозы от прорывов в сфере искусственного интеллекта. Проблема в том, что реальные коммерческие результаты могут не дотянуть до столь оптимистичных прогнозов, что с высокой долей вероятности спровоцирует резкую коррекцию рынка и обесценивание этих дорогих активов.

Ранее сообщалось, что привычка россиян «зарабатывать на деньгах» становится новой нормой.