Эксперты пленарной сессии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пришли к мнению, что привычка россиян «зарабатывать на деньгах» становится новой нормой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации экспертов, средства с депозитов переходят в инвестиции, что не может не отражаться на развитии рынка. Граждане приобретают различные облигации, вступают в фонды денежного рынка, выбирают и другие инструменты. Уровень накоплений вырос с 4% до 8%. Движение капитала с депозитных счетов в сферу недвижимости, облигаций и коллективных инвестиционных инструментов свидетельствует о качественном взрослении финансового поведения граждан.

Аналитики считают, что в России ожидается волна IPO (первичного публичного размещения акций) и масштабного притока капитала. Поручение президента Путина о запуске специальной программы стало дополнительным стимулом. Член правления ВТБ Виталий Сергейчук спрогнозировал, что в 2026 году более десяти компаний планируют впервые предложить свои бумаги широкой аудитории на фондовой бирже.

Эксперт Сергейчук высказал мнение, что рынок труда в настоящее время остается перегретым. Часть инвестиционных проектов активно не развивается по причине высокой ключевой ставки. Прибыли российских компаний стабилизировались на уровне 10–15%. IT-сектор и инфраструктурные инициативы продолжают расти во многих регионах.

«Прежние драйверы исчерпаны, следующий этап — это производительность, технологии, цифровизация и искусственный интеллект», — сказал он.

Ранее сообщалось, что брокеров обязали подробно информировать клиентов о рисках инвестиций.