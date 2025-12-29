Апельсины через порог, свеча до рассвета и листочки под подушку: семейные ритуалы на удачу используют в Подмосковье

Члены семьи Платоновых из Балашихи поделились секретами, как загадывать желания на Новый год так, чтобы они непременно сбывались, сообщил REGIONS.

Глава семьи Анатолий Платонов рассказал, что каждый год 31 декабря покупает восемь апельсинов, которыми угощает близких людей. После посещения магазина житель Подмосковья совершает ритуал: апельсины перебрасывают один за другим через порог. Даритель желает здоровья тому, кого собирается угощать цитрусовыми.

«В китайской культуре цифра 8 символизирует удачу, благополучие и достаток, а само слово „апельсин“ похоже по звучанию на слово „удача“», — рассказывает глава семьи.

Анна Платнова поделилась своим секретом. Она берет 12 листочков и пишет на каждом пожелание для близких. Перед сном в ночь на 1 января хозяйка раскладывает по три листика каждому спящему члену семьи. Утром важно достать одно из пожеланий. Жительница Подмосковья уверена, что оно исполнится в новом году первым.

12-летний сын Платоновых загадает желание под бой курантов 31 декабря. Важно именно в последний день уходящего года купить большую свечу. Чтобы загаданное желание исполнилось, необходимо, чтобы пламя в домашнем очаге не угасло до первых лучей солнца. В этом и заключается главная задача всех домочадцев и гостей, собравшихся за праздничным столом.

«Обычно мы назначаем дежурных, которые берегут огонь. Тяжелее всего приходится первому дежурному, потому что это самый разгар праздника, и последнему, потому что продержаться до рассвета и не уснуть очень трудно», — поделилась Анна.

Ранее сообщалось, что москвичи назвали топ нежеланных подарков на Новый год.