Их покупают чаще всего: москвичи назвали топ нежеланных подарков на Новый год

Безделушки и сувениры возглавили топ ненужных подарков на Новый год, по мнению москвичей. Почти четверть жителей столицы не хотели бы получить подобный презент, выяснили аналитики «Авито». Результаты опроса доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вместе с безделушками и сувенирами, которые не хотели бы получить 23% опрошенных москвичей, в список ненужных вошли шуточные подарки — посуда и текстиль с фотографиями. Подобный «юмор» на Новый год расстроил бы 22% жителей столицы. Еще 18% респондентов не обрадуются сертификату в «непонятные» магазины.

«Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (19%) признался, что будет рад любому презенту», — отметили аналитики.

Москвичи стараются деликатно расстаться с подарком, даже если он оказался ненужным. Больше половины горожан передаривают подобные презенты, чуть меньше — хранят их «на всякий случай» или пытаются использовать. Перепродажей занимаются лишь 9%.

Исследование также показало, какие подарки жители столицы все-таки хотят получить на Новый год. Лидер — электроника, о ней мечтают 35% опрошенных, чаще всего мужчины (39%). Путешествие, в том числе за город или по России, обрадует 24% горожан, в большинстве случаев женщин (28%). На масштабные подарки в виде квартиры или машины надеются 20% москвичей. Причем чаще на щедрые жесткие рассчитывают мужчины (24%), чем женщины (19%). Москвички больше хотят найти под елкой ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

На покупку новогоднего подарка для близкого человека в этом году большинство жителей столицы готовы потратить до 3 тыс. рублей (24%), до 5 тыс. рублей — 23%, а от 5 до 10 тыс. рублей — 22%. Нашлись и те, кто готов заплатить свыше 30 тыс. рублей (13%). Средний бюджет подарка среди москвичей составил 16 тыс. рублей, отметили аналитики. Причем мужчины называли сумму в среднем на 50% больше, чем женщины.

