Апостол Андрей Первозванный: о чем просить 13 декабря, чтобы обрести подлинную веру и мужество?

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал REGIONS, с какими молитвами стоит к обращаться к святому апостолу Андрею Первозванному 13 декабря.

Зампред ВРНС Иванов рассказал, что в день памяти апостола Андрея 13 декабря молятся о миссионерах, катехизаторах и учителях — людях, чей труд или призвание связаны с распространением слова Божия.

«Просим его даровать им мудрость, крепость духа и дар убеждения», — сообщил зампред ВРНС.

Священнослужитель пояснил, что апостол также считается небесным покровителем российского военно-морского флота и всех моряков. 13 декабря рекомендовано молиться о защите Отечества.

«Пусть его предстательство хранит тех, кто несет нелегкую службу на воде и на суше, оберегая рубежи нашей Родины», — сказал Иванов.

Михаил Иванов рассказал, что Андрей Первозванный — символ того, что каждый человек может стать апостолом. Важно оказывать помощь и поддержку близким, быть к ним отзывчивыми. Значение не имеет, кем приходится человек — родственником, коллегой или другом. Добро можно приносить обществу и всему миру. В своих молитвах стоит испрашивать у апостола дара подлинной веры и мужества.

«Пусть молитвы к Первозванному ученику укрепят в нас желание следовать за Христом, защищать свое Отечество и трудиться на благо ближних», — заключил зампред ВРНС.

