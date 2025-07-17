Аптечка в отпуск: врач рассказала, на что обратить внимание

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая поделилась рекомендациями, какие лекарства лучше взять в отпуск, сообщила pravda-nn.ru.

По словам Натальи Савицкой, во время отпуска увеличивается риск получить солнечный ожог. У человека появляется покраснение, шелушение и зуд. В некоторых случаях на теле наблюдаются волдыри. Врач рекомендует наносить на кожу солнцезащитные кремы. Важно правильно выбрать степень защиты, которая измеряется в SPF.

Савицкая рекомендует положить в аптечку средства от желудочно-кишечных расстройств (сорбент, антидиарейный и противорвотный препарат), антисептик, стерильный бинт, вату, лейкопластырь, йод или зеленку, ножницы, сосудосуживающие капли, средства от кашля и конъюнктивита, противоаллергические препараты и средства от укачивания.

«Проблемы со здоровьем могут застать вас в дороге, на дальней экскурсии и в любом месте, где сложно или невозможно получить медицинскую помощь», — предостерегает врач.

Медик призвала не допускать ситуаций, когда понадобится необходимость приема лекарственных препаратов. Важно мыть овощи и фрукты, термически обрабатывать продукты, всегда мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, выбирать одежду из натуральных тканей для защиты кожи от солнца, не допускать попадания морской воды в рот, нос и уши.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало, в каких странах ночь в отеле стоит меньше 10 тыс. руб.