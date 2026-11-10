«Выступать приманкой для маньяков»: в музее «Закон и порядок» рассказали о роли женщин в милиции после войны

В России 10 ноября отмечают День сотрудника внутренних дел, сообщил newsnn.ru. К этой дате корреспондент издания побывал в нижегородском музее «Закон и порядок» (0+) и выяснил, как менялась работа милиции — от царских времен до наших дней. Отдельная страница истории — послевоенный период.

По информации издания, именно в послевоенный период милиция приобрела тот самый «классический» облик, знакомый по сериалам: от устройства участков до узнаваемой синей формы. В каждой части дежурил свой сотрудник, оформлявший поступивших граждан.

Среди экспонатов музей — типичная кабинка дежурного с картами и телефоном для внутренней и городской связи. Рядом стоит фотоаппарат, которым снимали задержанных преступников в анфас и профиль. Заведенные дела передавались следователям. Один из них «сидит» в кабинете с толстой папкой документов, печатной машинкой и диктофоном для записи показаний. Камер наблюдения тогда не было, поэтому большую часть сведений получали при допросах или опросе свидетелей «в поле» — для этого существовали переносные устройства, которые легко помещались в карман.

Улики обрабатывала лаборатория, работавшая при каждом крупном милицейском участке. Как отметил Седов, криминалистами часто становились женщины.

«Женщины в милиции были, но немного — и в основном они занимались уликами, документооборотом или работали в детских комнатах милиции. Иногда им приходилось выступать приманкой для маньяков и других бандитов», — говорит собеседник NewsNN.

Ранее сообщалось, что укомплектованность МВД в Нижегородской области упала почти до 71%.