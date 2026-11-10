Дорофеев стал худшим по полезности в НХЛ: перед началом сезона «Рейнджерс» выписали ему зарплату в $11 млн

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке со счетом 3:1. Нападающий гостей Павел Дорофеев после этого матча стал худшим в лиге по показателю «плюс/минус».

Дорофеев был на площадке, когда забивались все три гола в ворота «Рейндежрс» и заработал «минус 3». Всего в чемпионате у россиянина показатель полезности упал до «минус 18», и он опередил защитника Вьятта Кайзера из «Чикаго Блэкхокс», у которого «минус 16».

Дорофеев перешел в «Рейнджерс» перед началом сезона из «Вегас Голден Найтс». Нью-йоркский клуб сделал его самым дорогим полевым игроком команды, выписав семилетний контракт с кэпхитом $11 млн. Больше в «Ренйджерс» зарабатывает только голкипер Игорь Шестеркин ($11,57 млн).

Дорофеев провел за «Рейнджерс» 19 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков.

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