Ливневка вместо пункта приема: как в Тюмени сливали нечистоты — и куда они в итоге попадали

Власти Тюмени готовы потратить ₽7,37 млн плюс НДС на охрану точек слива сточных вод. Поводом стали случаи, когда ассенизаторские машины сбрасывали отходы не в специально отведенных местах, а прямо в ливневую канализацию. Об этом свидетельствует закупочная документация, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, охранять планируют объекты как в самом городе, так и за его пределами — в Червишево, Каскаре, поселке Новотарманский и деревне Байкал, а также на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов. На эти цели предусмотрено 26 280 человеко-часов. Начальная цена договора — ₽7 369 744 без НДС.

По информации издания, насколько острой бывает проблема незаконного обращения со стоками, показал случай начала ноября. Работники одного предпринимателя на четырех ассенизаторских машинах собирали у жителей жидкие бытовые отходы, но вместо официальных пунктов приема сливали их в городскую ливневку. Официальные места находились далеко, поэтому такой маршрут экономил время и деньги. Суд запретил предпринимателю вести подобную деятельность.

По данным издания, в январе прокуратура выявила в Тюмени другую схему: нелегальная станция принимала стоки через скрытую врезку в канализацию до счетчика. По данным надзорного ведомства, ассенизаторские машины слили отходы без учета более 1,5 тыс. раз. После проверки было возбуждено уголовное дело.

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