От медали «За оборону Ленинграда» до суда истории: что покажут в Архивном центре

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут бесплатно смотреть фильмы об истории города. Показы организуют в Архивном центре на Заневском проспекте в рамках проекта «Кинолекторий» — сеансы будут проходить каждую среду. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал Петр Тищенко, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

По данным издания, программа стартует 18 ноября картиной «Самая дорогая награда» (12+). Эта лента посвящена истории создания медали «За оборону Ленинграда» — одной из главных наград, связанных с событиями блокады. Зрители узнают, как появилась эта медаль, кто стоял у ее истоков и какое значение она имела для защитников города.

По информации издания, 25 ноября в программе — фильм «Бриг "Меркурий"» (12+). Картина рассказывает о подвиге русских моряков в 1829 году: небольшой бриг вступил в неравный бой с двумя крупными турецкими кораблями и вышел из него победителем. Эта история стала одним из самых известных примеров мужества русского флота.

По данным издания, в декабре показы продолжатся. 2 декабря гостям представят ленту «Мы жили в Ленинграде» (12+), посвященную истории города и жизни его жителей. 9 декабря зрители увидят фильм «Путешествие из Ленинграда в Петербург» (12+), а 16 декабря программа завершится картиной «Перед судом истории» (12+).

Ранее сообщалось, что в День народного единства Цискаридзе поделился подборкой фильмов.