Арбитражный суд Московской области помог 18 компаниям избавиться от иностранного влияния

В пресс-службе проинформировали, что в августе 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 470 «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». На его основании суд вправе временно приостановить влияние иностранных компаний, которые владеют долями собственности в российских предприятиях. Закон позволяет обеспечивать экономический суверенитет и безопасность России.

«С момента вступления в силу данного закона Арбитражный суд Московской области рассмотрел уже 18 дел о приостановлении корпоративных прав иностранных холдингов, а также пять заявлений о продлении таких мер. По каждому из них было вынесено решение в пользу экономически значимых отечественных предприятий», — сообщила пресс-служба Арбитражного суда Московской области.

В пресс-службе отметили, что подобные решения судебной системы создают правовой барьер, ограждающий отечественный бизнес от потенциальных рисков, исходящих от зарубежного сотрудничества. Это укрепляет устойчивость и предсказуемость деловых связей на фоне санкционных ограничений, одновременно защищая интересы страны, вкладчиков и общества в целом.

