Арбитражный суд Подмосковья остановил незаконное строительство магазина в Химках

В Химках по решению суда было остановлено незаконное строительство магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.

Застройщик оспорил в суде распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области о признании недействительным разрешения на возведение магазина с подземной парковкой, выданного ООО «Милар».

Причиной спора стали выявленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и градостроительных правил, пересечения границ участка с жилым домом. Обеспокоенность выразили и местные жители.

Арбитражный суд региона рассмотрел дело и отказал в удовлетворении требований ООО «Милар». Суд подчеркнул, что действия надзорных органов основаны на соблюдении закона и направлены на обеспечение безопасности жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации незаконных киосков и ларьков.