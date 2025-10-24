Арт-объекты, послания и уединенная избушка: в центре Нижнего Новгорода находится заброшенный квартал

В Нижнем Новгороде есть много старинных зданий, которые славятся необычными историями. В одном из районов находится целый заброшенный квартал, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, комплекс зданий усадьбы Щелокова входит в состав целого квартала, который теперь заброшен. Возле одного из домов находится беседка, которая обросла диким виноградом. Объект придает местности определенную таинственность. Деревянные двери и окна забиты, чтобы в помещения не проходили посторонние.

По данным издания, на территории заброшенной зоны находится небольшая избушка. Пройти к ней можно через двор католического храма или со стороны ул. Алексеевской, взобравшись по небольшому заросшему холму. Предположительно, деревянную избушку пытались ремонтировать: в одном месте виднеется кирпичная кладка. На двери мелом написано, что в доме проживает злая собака. На оконной раме также есть послание непрошенным гостям: до 12:00 хозяин просил не беспокоить его. Указано, что при необходимости можно оставить записку под дверью.

По информации издания, уличные художники повесили в заброшенном квартале несколько арт-объектов. Сюжеты обеих картин посвящены фильму «Властелин колец» (12+).

«Рядом кто-то написал куплет из песни принцессы, прозвучавшей в мультфильме «Бременские музыканты» (0+), а чуть правее красуется профессор Преображенский из "Собачьего сердца" (16+) со своей знаменитой цитатой "Разруха не в клозетах, а в головах"», — рассказал корреспондент newsnn.ru.

Ранее сообщалось, что «Наш Город» при помощи нейросети нарисовал заброшенную на 10 лет Тюмень.