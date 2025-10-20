Город без людей: как выглядела бы Тюмень спустя 10 лет тишины

С момента пандемии COVID-19 прошло пять лет. Эксперты предполагали, что российские города могут опустеть. Сейчас некоторые специалисты допускают, что со временем человечество исчезнет, сообщил nashgorod.ru. Редакция задала задание нейросети — показать, какими станут знаковые места Тюмени через 10 лет при полном отсутствии людей.

По информации издания, российский ученый Игорь Митрофанов уверен, что у человечества есть порядка ста миллионов лет. Австралийский коллега прогнозирует, что человечество погибнет в ближайшие сто лет. «Наш город» решил при помощи нейросети проанализировать, как в городе изменится жизнь.

По данным издания, нейросеть представила такую картину: река Тура вернулась к полноводному объему. Это единственное положительное явление. Сам город зарос травой и сорняками. Улицы и памятники покрылись слоем песка и пыли, мосты заросли мхом и травой, асфальт потрескался, плитка разломалась. Многие здания выглядят заброшенно, частично они разрушаются. Некоторые вывески осыпались, местами выбито стекло.

«За десять лет без человека Тюмень не исчезла, но стала частью природы. Растительность окутала город, улицы стали зеленее и тише. Получившиеся снимки больше напоминают кадры из фильма-апокалипсиса, но узнать места все же можно», — сообщил nashgorod.ru.

