Асфальт превратился в груду ям и провалов: россиянам помогли в прокуратуре

В Новокузнецке жители многоэтажного дома ежедневно сталкивались с неудобствами: вблизи выезда из двора образовались две ямы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В телеграм-канале прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса проинформировали, что в настоящее время проблемная ситуация решена.

По информации издания, ямы вызывали сложности как у автомобилистов, проживающих в многоэтажном доме, так и пеших жильцов. Кроме того, жители регулярно платили за услуги управляющей компании, поэтому хотели получать услуги в полном объеме. Один из жителей обратился в прокуратуру. Проверка показала, что дорожное покрытие дворового проезда имело многочисленные выбоины, просадки и иные повреждения.

«После вмешательства прокуратуры Орджоникидзевского района г. Новокузнецка восстановлены права жителей многоквартирного дома», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка инициировал обращение к руководителю управляющей компании с требованием исправить нарушения, затрагивающие интересы жителей. После этого в сжатые сроки был проведен ремонт асфальтового покрытия.

