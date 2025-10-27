В Щелково направили в суд дело о купле-продаже новорожденного ребенка

Щелковская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о купле-продаже новорожденного ребенка, обвинительное заключение утвердили в отношении четырех соучастников – их обвиняют по ч. 2 ст. 35, пп. «б», «д», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года гражданка одного из соседних государств и ее супруг предложили беременной женщине совершить сделку купли-продажи новорожденного. Обвиняемая нашла врача-акушера частной клиники, которая согласилась за 150 тыс. рублей внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы. После этого муж обвиняемой забрал родившегося мальчика.

Роженица получила денежные средства и пару новой обуви на общую сумму около 13 тыс. рублей. Новорожденный сейчас проживает в приемной семье.

Щелковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, обвиняемые содержатся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.