Атака БПЛА на Россию: за семь часов ПВО сбила 33 украинских БПЛА

В субботу, 10 января, в период с 9:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 БПЛА, которыми противник намеревался атаковать шесть регионов России, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Часть дронов сбили над акваторией Каспийского моря.

По данным ведомства, над акваторией Каспийского моря сбили семь БПЛА. Наибольшее количество дронов противника военнослужащие России устранили над территорией Ростовской области — 10 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наименьшее — над территорией Белгородской области. ПВО устранило два дрона.

По состоянию на 14:30, глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал в своем телеграм-канале о ситуации в регионе после работы ПВО. В разных населенных пунктах области зафиксировали повреждение ЛЭП и частных автомобилей. Известно о повреждении остекления домов.

«Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации ведомства, по четыре дрона уничтожили над территориями Астраханской и Волгоградской областей. По три вражеских объекта — над территорией Краснодарского края и Республики Калмыкия. В регионах РФ перед возможной атакой население призывают занять безопасное место и покинуть улицу. Рекомендовано придерживаться советов.

