Молитва о защитниках и слова утешения: священник прокомментировал символическую дату в 1418 дней

По словам священнослужителя, 10 января 2026 года продолжительность специальной военной операции достигла 1418 дней, что равно длительности Великой Отечественной войны. Священник процитировал фрагмент молитвенного текста, посвященный защитникам Отечества, и напомнил о длительности войны 1941-1945 годов.

«Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни».

По информации издания, протоиерей Овчаренко выразил слова поддержки всем пострадавшим и лишившимся жилья в ходе современных событий, призвав верующих молиться об их выздоровлении и утешении.

