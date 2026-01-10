Молитва о защитниках и слова утешения: священник прокомментировал символическую дату в 1418 дней
REGIONS: протоиерей Овчаренко сообщил, что длительность ВОВ и СВО сравнялись
Священнослужитель Русской православной церкви протоиерей Александр Овчаренко, представляющий храм святого Александра Невского при МГИМО, обратил внимание на значимую временную веху, сообщил REGIONS.
По словам священнослужителя, 10 января 2026 года продолжительность специальной военной операции достигла 1418 дней, что равно длительности Великой Отечественной войны. Священник процитировал фрагмент молитвенного текста, посвященный защитникам Отечества, и напомнил о длительности войны 1941-1945 годов.
«Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни».
По информации издания, протоиерей Овчаренко выразил слова поддержки всем пострадавшим и лишившимся жилья в ходе современных событий, призвав верующих молиться об их выздоровлении и утешении.
