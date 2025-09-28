Атмосферный фронт отметился дождем на всей территории Подмосковья

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале проинформировала, что сентябрь находится на третьем месте по дефициту осадков. Согласно данным метеорологических наблюдений, атмосферный фронт, прошедший по территории Подмосковья, в субботу, 27 сентября, принес обильные осадки на всю площадь области.

По словам эксперта, суббота, 27 сентября, стала самым дождливым днем в столичном регионе за весь текущий месяц. Умеренный дождь интенсивностью до 6 мм был зафиксирован в различных населенных пунктах — от Волоколамска до Домодедово. На основной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, количество выпавших осадков достигло 5 мм. В результате этой непогоды общая сумма сентябрьских осадков увеличилась до 8,4 мм.

«Сентябрь пока держится на третьем месте по дефициту осадков», — написала Татьяна Позднякова.

По мнению специалиста, лидером по дефициту осадков остается сентябрь 2023 года, когда выпало всего 6,1 мм. На втором месте находится показатель 1882 года, составивший 7,9 мм. По прогнозам специалистов, в последние дни месяца погоду в регионе будет определять антициклон. Это значит, что до конца сентября существенных осадков не ожидается. Область повышенного атмосферного давления преимущественно приносит ясную и сухую погоду.

