Атмосферный вихрь с юга несет в Москву осадки и похолодание: Гидрометцентр сообщил погоду в ночь на 11 января

Согласно данным синоптиков, сильнейший снегопад может обрушиться на Москву уже в ближайшие часы, сообщил телеграм-канал «Прямой Эфир.Новости». Как проинформировали ТАСС в Гидрометцентре России со ссылкой на актуальные прогностические карты, в ночные и утренние часы в Москве и области возможно выпадение до 2 см снежного покрова.

«Ожидается небольшой снег, количество выпавших осадков может составить от 0,3 до 1 мм, а прирост снега — до 2 см», — сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, интенсивность осадков будет увеличиваться ближе к рассвету. Наиболее активная фаза снегопада прогнозируется в интервале с 06:00 до 09:00 по московскому времени, когда за час может наметать до 0,8 сантиметра.

Температурный фон при этом останется зимним: в столице столбики термометров покажут 8–10 градусов мороза, а по Московской области ожидается от минус 7 до минус 12 градусов. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 2–7 метров в секунду. Причиной пасмурной и снежной погоды метеорологи называют приближение нового атмосферного вихря, который смещается в регион с южных направлений.

