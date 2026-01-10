В Можайске добровольцы расчистили Аллею Героев от снега

В Можайском округе инициативная группа добровольцев помогла расчистить стелу «Город воинской славы» и недавно обновленную Аллею Героев от снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Помимо этого, во дворах и на основных дорогах круглосуточно работает техника, коммунальные службы продолжают расчистку территорий от последствий снегопада.

«Вчера мы с соседями расчищали свой двор. А сегодня решили, что важно прийти сюда. Это место памяти, место гордости. После такой снежной осады оно должно быть доступным и ухоженным», – поделился волонтер Андрей.

Жителям напомнили, что задать вопросы по уборке снега можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или 112.

