Автобус наехал на женщину, стоявшую на остановке в Кемерово

В Кировском районе Кемерово автобус наехал на 76-летнюю женщину-пешехода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. В причинах наезда разбираются.

По данным издания, информация появилась в соцсетях. Фото женщины, лежащей на земле возле автобуса, быстро распространились по Сети. В городской автоинспекции редакции подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что наезд был совершен вечером 13 мая. Автобус подъехал к остановке общественного транспорта, чтобы осуществить посадку и высадку пассажиров. Автобус начал отъезжать и травмировал пенсионерку. Кто виноват в аварии, не указано. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

«Автобус Нефаз двигался по ул. Александрова в сторону ул. Рекордной, в районе дома 9 остановился на остановочном пункте для посадки и высадки пассажиров», — рассказали Сибдепо в городской ГАИ.

В кузбасском центре медицины катастроф Сибдепо проинформировали, что женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В соцсетях сообщили, что в инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов. Пользователи отметили, что в Кировском районе города часто происходят аварии и затруднено движение из-за пробок.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком в Индии погибли 13 человек.