Несчастный случай в Индии: в ДТП с грузовиком погибли 13 человек

В округе Райпур в Индии в результате серьезного ДТП погибли минимум 13 человек, сообщило издание The Times of India. Инцидент произошел на автодороге Балода-Базаар. Среди погибших есть четыре ребенка.

Отмечается, что авария произошла в результате столкновения грузовика с мини-прицепом с трейлером. Ранения и травмы получили 12 человек. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

10 мая в Турции в автомобильной аварии пострадали десятки людей. По информации газеты Yaşam, в районе Эзине города Чанаккале пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем. В результате ДТП погибли не менее шести человек.

29 апреля в турецкой провинции Анталья автобус потерял управление и съехал с трассы. В результате аварии пострадали как минимум 18 туристов, среди которых оказались граждане России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии трактор протаранил пассажирский поезд на переезде.