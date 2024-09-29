Автобус с 49-ю пассажирами столкнулся с фурой и загорелся в Краснодарском крае

В станице Старокорсунская в Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры, сообщил телеграм-канал «112».

В автобусе находилось 49 пассажиров. После столкновения оба транспортные средства загорелись. На место происшествия прибыли экстренные службы. Согласно предварительной информации, водитель грузовика погиб. Двух пассажиров автобуса доставят в больницу. Всего пострадали 20 человек, в числе которых трое — несовершеннолетние. Автобус ехал из Краснодара в Ставрополь.

Mash сообщил, что водитель автобуса ехал на большой скорости. Площадь пожара составила 35 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано. Восемь пассажиров получили травмы. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. От автобуса и фуры остались практически одни металлические конструкции — все выгорело.

Baza сообщила, что в автобусе предварительно находились болельщики «Зенита». В транспортном средстве было 25 пассажиров. SHOT написал, что информацию о болельщиках сообщили очевидцы ДТП.

Официальную информацию предоставили в МЧС России: пять человек получили травмы, в том числе трое детей.

«Предварительно, водитель автобуса погиб, 8 пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Орехово-Зуево.