Автобус загорелся на ходу в Кузбассе

Очевидцы рассказали в соцсетях, что ориентировочно в 6 утра на трассе в Кузбассе видели пылающий автобус. По их словам, транспортное средство загорелось во время движения. В региональном МЧС информацию подтвердили, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, очевидцы публиковали фото и видео в соцсетях примерно в семь часов утра. Судя по кадрам, огонь распространился с задней части автобуса. Пылающее транспортное средство стояло на трассе у обочины. Движение преграждено не было. Водители проезжали мимо.

По данным МЧС Кузбасса, в момент прибытия специалистов горел салон автобуса. Спасатели установили предварительную причину — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования транспорта. Они продолжат разбираться в ситуации. В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших.

По информации издания, горящие автобусы на дорогах Кузбасса — не редкость. В сентябре сгорело еще одно общественное транспортное средство. Инцидент произошел в Кузбассе. Водитель прикладывал усилия для самостоятельной ликвидации огня. Кадрами делились горожане.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае электричка загорелась во время поездки.