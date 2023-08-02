Автоэксперт Бургазлиев: После 1 августа увеличатся цены на авто и риск остаться обманутым

Новые ставки утилизационного сбора, которые введены в действие с 1 августа, спровоцируют рост цен на автомобили любого класса, особенно из параллельного импорта, сообщает newizv.ru . Кто именно должен оплачивать стоимость ввоза неясно, поэтому для автолюбителей увеличится риск остаться обманутым.

«Очевидно, цены будут только расти как на импортируемые авто, так и на локальные. Мы уже не раз наблюдали, как тот же АВТОВАЗ, пользуясь полученными преференциями созданными правительством, вследствие того, что импортируемые авто подорожают, вместо того, чтобы заниматься развитием и локализацией, неоднократно, вслед, увеличивал цены и на свою продукцию», - считает автоэксперт Сергей Бургазлиев

Автомобилисты должны понять две вещи: стоимость авто поднимется как для отечественных машин, так и иномарок. Также увеличивается риск «попасть на деньги». Например, продавец после 1 августа пригнал авто до трех литров и продал в течение года. Покупателю вскоре придет уведомление о необходимости уплаты разницы стоимости ввоза. Оспорить в суде решение не выйдет. На данный момент не прописано, кто именно должен оплачивать разницу.

Еще один важный момент. Согласно нововведениям, если человек как физическое лицо «пригнал» авто для личного пользования и продал через несколько лет, то при следующей покупке он будет выступать юридическим лицом.

«Если авто легально растаможен первым владельцем в России, приобретен другим лицом честно, и затем, по каким-то причинам новый владелец хочет его продать, то никаких дополнительных начислений для нового владельца я не предполагаю, а вот для первого владельца встанет вопрос допуплаты остатка утильсбора, иначе автомобиль не сможет быть снят с учета и переоформлен на второго в России владельца», - рассказывает эксперт Сергей Бургазлиев

Цена на ввоз автомобилей для юридических лиц поднимется практически в два раза. Например, после 1 августа за ввоз автомобиля объемом двигателя от нуля до одного литра придется заплатить вместо 41 200 рублей сумму в размере 81 200 рублей. И такая тенденция прослеживается и для других категорий авто. Пострадают и физические лица, для которых стоимость ввоза также повышена. Исключение – иномарки до трех литров, стоимость ввоза которых остается прежней. Для премиальных авто стоимость ввоза может составить миллион рублей, которые будут учтены при продаже новому владельцу.