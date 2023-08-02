Автоэксперт Бургазлиев: После 1 августа увеличатся цены на авто и риск остаться обманутым
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Новые ставки утилизационного сбора, которые введены в действие с 1 августа, спровоцируют рост цен на автомобили любого класса, особенно из параллельного импорта, сообщает newizv.ru. Кто именно должен оплачивать стоимость ввоза неясно, поэтому для автолюбителей увеличится риск остаться обманутым.
«Очевидно, цены будут только расти как на импортируемые авто, так и на локальные. Мы уже не раз наблюдали, как тот же АВТОВАЗ, пользуясь полученными преференциями созданными правительством, вследствие того, что импортируемые авто подорожают, вместо того, чтобы заниматься развитием и локализацией, неоднократно, вслед, увеличивал цены и на свою продукцию», - считает автоэксперт Сергей Бургазлиев
Автомобилисты должны понять две вещи: стоимость авто поднимется как для отечественных машин, так и иномарок. Также увеличивается риск «попасть на деньги». Например, продавец после 1 августа пригнал авто до трех литров и продал в течение года. Покупателю вскоре придет уведомление о необходимости уплаты разницы стоимости ввоза. Оспорить в суде решение не выйдет. На данный момент не прописано, кто именно должен оплачивать разницу.
Еще один важный момент. Согласно нововведениям, если человек как физическое лицо «пригнал» авто для личного пользования и продал через несколько лет, то при следующей покупке он будет выступать юридическим лицом.
«Если авто легально растаможен первым владельцем в России, приобретен другим лицом честно, и затем, по каким-то причинам новый владелец хочет его продать, то никаких дополнительных начислений для нового владельца я не предполагаю, а вот для первого владельца встанет вопрос допуплаты остатка утильсбора, иначе автомобиль не сможет быть снят с учета и переоформлен на второго в России владельца», - рассказывает эксперт Сергей Бургазлиев
Цена на ввоз автомобилей для юридических лиц поднимется практически в два раза. Например, после 1 августа за ввоз автомобиля объемом двигателя от нуля до одного литра придется заплатить вместо 41 200 рублей сумму в размере 81 200 рублей. И такая тенденция прослеживается и для других категорий авто. Пострадают и физические лица, для которых стоимость ввоза также повышена. Исключение – иномарки до трех литров, стоимость ввоза которых остается прежней. Для премиальных авто стоимость ввоза может составить миллион рублей, которые будут учтены при продаже новому владельцу.