«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

Журналист указал на нестабильность игрока. По его мнению, такой футболист не может претендовать на «Золотой мяч». Напомним, грузинский полузащитник был включен в список номинантов на звание лучшего игрока мира.

«Я просто в восторге от этого игрока… Но он парень, который приезжает только на банкеты. Этого недостаточно… Этим вечером он был подделкой», — сказал Риоло.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в матче с «Марселем» совершил три сэйва. Россиянин пропустил в седьмом матче сезона из восьми, лишь в игре предыдущего тура Лиги 1 с «Брестом» отстояв на ноль.