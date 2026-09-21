«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

Журналист RMC раскритиковал Кварацхелию за игру с «Марселем»: «Он был подделкой»

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

Французский журналист RMC Даниэль Риоло раскритиковал вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию за игру с «Марселем» (2:1).

Журналист указал на нестабильность игрока. По его мнению, такой футболист не может претендовать на «Золотой мяч». Напомним, грузинский полузащитник был включен в список номинантов на звание лучшего игрока мира.

«Я просто в восторге от этого игрока… Но он парень, который приезжает только на банкеты. Этого недостаточно… Этим вечером он был подделкой», — сказал Риоло.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в матче с «Марселем» совершил три сэйва. Россиянин пропустил в седьмом матче сезона из восьми, лишь в игре предыдущего тура Лиги 1 с «Брестом» отстояв на ноль.

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