«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»
Журналист RMC раскритиковал Кварацхелию за игру с «Марселем»: «Он был подделкой»
Фото: [ФК ПСЖ]
Французский журналист RMC Даниэль Риоло раскритиковал вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию за игру с «Марселем» (2:1).
Журналист указал на нестабильность игрока. По его мнению, такой футболист не может претендовать на «Золотой мяч». Напомним, грузинский полузащитник был включен в список номинантов на звание лучшего игрока мира.
«Я просто в восторге от этого игрока… Но он парень, который приезжает только на банкеты. Этого недостаточно… Этим вечером он был подделкой», — сказал Риоло.
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в матче с «Марселем» совершил три сэйва. Россиянин пропустил в седьмом матче сезона из восьми, лишь в игре предыдущего тура Лиги 1 с «Брестом» отстояв на ноль.