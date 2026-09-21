Вайцеховская раскритиковала произвольную программу Гуменника из-за Юры Борисова

Она отметила, что вариации на тему Гамлета у Гуменника проигрывают в очном сравнении графу Монте-Кристо Евгения Семененко. По мнению журналистки, неудачным стал ход с текстом, который звучит в программе в исполнении актера Юры Борисова.

«Я, наконец, поняла, что меня смущает наиболее сильно. Не пустота, хотя заходы на квады требуют подготовки, отнимая кучу времени. А речитатив Борисова. Сам факт этого речитатива заставляет Гуменника переводить постановку в жанр пантомимы, подстраиваться под текст, из-за чего на выходе получаем примитивизм: что слышу, то и катаю», — написала Вайцеховская.

Она считает, что Гуменник — гораздо более сложный и интересный фигурист, но эта суть его катания уходит на второй план. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду подчеркнула, что эти выводы — лишь ее собственное мнение.

Ранее Елена Вайцеховская прокомментировала выступление Александра Плющенко на этапе юниорского Гран-при.