Стал известен гонорар Царукяна за победу над Руффи

Комиссия по спорту штата Калифорния опубликовала данные опубликовала данные о гонорарах бойцов на турнире UFC 331, который прошел накануне в Лос-Анджелесе.

Российско-армянский боец Арман Царукян заработал $350 тыс. за победу над бразильцем Маурисио Руффи. Царукян нокаутировал соперника в конце первого раунда. Его бой был признан лучшим выступлением вечера, за что спортсмен получил бонус в $100 тыс. Руффи за выход в октагон получил $110 тыс.

В рекорде у Царукяна 24 победы и три поражения. Он занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе и считается главным претендентом на титульный поединок с Джастином Гейджи. Первое место в рейтинге занимает Илия Топурия, но он проиграл американцу в июне этого года и не должен так скоро получить право на реванш.

Впрочем, глава UFC Дана Уайт ушел от прямого ответа о следующем сопернике для Гейджи, хотя выступление Царукяна произвело на него сильное впечатление.