Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер

Вертолет санавиации Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай в Эвенкии. Пострадали фельдшер и бортмеханик. Их доставили в Красноярскую краевую больницу, угрозы жизни нет.

Инцидент произошел при выполнении санитарного рейса из Байкита. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. По данным авиакомпании «Красавиа», у пострадавших средняя степень тяжести.

Сначала оперативные службы сообщили об одном пострадавшем. Позже выяснилось, что травмы получили двое.

Пострадавших эвакуировали вертолетом поисково-спасательного обеспечения в Подкаменную Тунгуску. Оттуда бортом Ан-24 их доставили в Красноярск. Сейчас они в краевой больнице.

Тем же бортом в Красноярск доставили ребенка, к которому и направлялся санитарный рейс. Он находится в инфекционном отделении краевой больницы. Следственные органы начали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поискам туриста из Израиля на Камчатке.