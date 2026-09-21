Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер
Вертолет «Красавиа» совершил жесткую посадку при санитарном рейсе
Вертолет санавиации Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай в Эвенкии. Пострадали фельдшер и бортмеханик. Их доставили в Красноярскую краевую больницу, угрозы жизни нет.
Инцидент произошел при выполнении санитарного рейса из Байкита. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. По данным авиакомпании «Красавиа», у пострадавших средняя степень тяжести.
Сначала оперативные службы сообщили об одном пострадавшем. Позже выяснилось, что травмы получили двое.
Пострадавших эвакуировали вертолетом поисково-спасательного обеспечения в Подкаменную Тунгуску. Оттуда бортом Ан-24 их доставили в Красноярск. Сейчас они в краевой больнице.
Тем же бортом в Красноярск доставили ребенка, к которому и направлялся санитарный рейс. Он находится в инфекционном отделении краевой больницы. Следственные органы начали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поискам туриста из Израиля на Камчатке.