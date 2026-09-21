ЦИК обработал почти 80% протоколов: «Единая Россия» бьет собственный рекорд 2021 года

«Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва получает больше голосов, чем в 2021 году. После обработки 79,08% протоколов у партии 57,69%. За нее проголосовали более 28,2 млн избирателей. Об этом пишет РИА Новости .

Пять лет назад ЕР набрала 49,82% — 28,06 млн голосов. Сейчас результат выше.

КПРФ теряет позиции: 13,96% против 18,93% в 2021-м. За коммунистов отдали голоса 6,8 млн избирателей.

ЛДПР набирает 8,75% (4,28 млн голосов). В 2021 году было 7,55% (4,25 млн).

«Новые люди» улучшили результат: 7,97% против 5,32% пять лет назад. Тогда за них проголосовали почти 3 млн человек, сейчас — 3,9 млн.

«Справедливая Россия» получает 4,98% (2,44 млн). В 2021-м было 7,46% (4,2 млн).

Остальные партии не преодолевают барьер: Партия пенсионеров — 2,15%, «Зеленые» — 1,11%, «Коммунисты России» — 0,87%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%. Подсчет бюллетеней продолжается.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» получила 57,26% голосов после обработки 41% протоколов.