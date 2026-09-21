Целиков: импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию вырос на 98%

Импорт легковых автомобилей с пробегом из Китая в Россию в 2026 году заметно вырос. За истекший период из КНР ввезли около 75 тыс. подержанных машин — на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Таким образом, объем поставок автомобилей с пробегом из Китая почти удвоился по сравнению с прошлогодним показателем.

В числе наиболее популярных моделей оказались Volkswagen Tayron — 5926 автомобилей, Toyota Corolla — 5096 машин, а также Audi Q3 — 4088 и Audi A3 — 3907 автомобилей.

В топ-5 также вошел Volkswagen Golf, поставки которого составили 2809 машин.

Рост импорта отражает сохраняющийся спрос российских покупателей на автомобили китайского рынка с пробегом, которые продолжают поступать в страну по каналам параллельного импорта и через специализированных поставщиков.