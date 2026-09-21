Итоги выборов в Госдуму: расклад партий по партийным спискам
ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82% протоколов
ЦИК обработал 82,19% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,76% по партийному списку. КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 4,99%.
Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,12%, «Зеленые» — 1,12%, «Коммунисты России» — 0,87%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент Владимир Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Подсчет бюллетеней продолжается.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья.