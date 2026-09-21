Итоги выборов в Госдуму: расклад партий по партийным спискам

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,12%, «Зеленые» — 1,12%, «Коммунисты России» — 0,87%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент Владимир Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Подсчет бюллетеней продолжается.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья.