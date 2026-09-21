Без конфуза не обошлось: на контрольных прокатах сборной России у фигуристки Леонтьевой расстегнулось платье

В минувший уик-энд прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Во время одного из выступлений произошел небольшой конфуз. Выступление танцоров Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина пришлось задержать из-за проблем с костюмом у партнерши.

Фигуристы уже приготовились к выступлению и приняли начальную позу, как у Леонтьевой отлетели застежки-кнопки с платья. Начинать выступление было невозможно, поэтому несколько минут ушло на приведение костюма в порядок.

Непредвиденная пауза сбила спортсменов с настроя, и во время произвольного танца партнеры упали с поддержки, хотя во время тренировок этот элемент они делали спокойно.

Леонтьева и Горелкин становились призерами этапов Гра-при России, а на чемпионатах страны занимали пятое и седьмое места.

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