Бактерия из кимчи может связывать нанопластик: ученые получили неожиданный результат

Южнокорейские ученые обнаружили штамм бактерии из кимчи, который способен связывать частицы полистирольного нанопластика. В эксперименте с моделью кишечника бактерия Leuconostoc mesenteroides CBA3656 удерживала около 57% частиц. Результаты пока получены только в лабораторных условиях и на животных моделях.

Исследователи проверили способность штамма CBA3656 связывать нанопластик в разных условиях. В обычной лабораторной среде показатель адсорбции достигал 87%. При моделировании условий кишечника эффективность снизилась до 57%.

Для сравнения ученые использовали контрольный штамм. В аналогичной модели кишечника он связывал лишь около 3% частиц нанопластика.

Дополнительные эксперименты провели на мышах с отсутствующей собственной кишечной микрофлорой. После введения штамма CBA3656 исследователи отслеживали выведение нанопластика из организма.

Авторы рассматривают полученные результаты как основание для дальнейшего изучения бактерии в качестве потенциального способа уменьшения контакта организма с нанопластиком в желудочно-кишечном тракте.

При этом речь пока не идет о доказанном способе защиты человека от нанопластика. Эксперименты проводились на лабораторных моделях и животных, поэтому для оценки эффективности и безопасности такого подхода у людей необходимы дополнительные исследования.