ПСЖ одержал вторую победу в чемпионате, несмотря на пропущенный гол Сафонова

ПСЖ одержал победу в пятом туре французской Ла Лиги в гостях у «Марселя» (2:1). Российский голкипер Матвей Сафонов вновь вышел в стартовом составе.

Все голы матча уместились в восемь минут второго тайма. На 66-й минуте новичок ПСЖ Ферран Торрес открыл счет, на 72-й — Эйнджел Гомес сравнял, но уже через две минуты Маркиньос вновь выел парижан вперед.

Матвей Сафонов пропустил в седьмом матче сезона из восьми. Лишь матч предыдущего тура с «Брестом» стал для него сухим. Всего на этом отрезке в ворота российского голкипера влетело 10 мячей.

ПСЖ одержал вторую победу в чемпионате. После пяти туров команда занимает шестое место с восемью очками.

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 75-й гол в карьере со штрафного и вышел по этому показателю на второе место.