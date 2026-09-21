От 36% до 59%: результаты первых подсчетов в Подмосковье
ЦИК РФ: «Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья
После обработки первых протоколов кандидаты от «Единой России» побеждают во всех 12 одномандатных округах Московской области. Об этом сообщает ЦИК. У лидеров от 36% до более чем 59% голосов.
По данным Центризбиркома, лидируют следующие кандидаты:
— округ № 118 — Сергей Юров;
— № 119 — Денис Кравченко;
— № 120 — Никита Чаплин;
— № 121 — Сергей Колунов;
— № 122 — Роман Терюшков;
— № 123 — Александр Легков;
— № 124 — Денис Майданов;
— № 125 — Геннадий Панин;
— № 126 — Вячеслав Фетисов;
— № 127 — Сергей Пахомов;
— № 128 — Александр Коган;
— № 129 — Андрей Булгаков.
Согласно первым данным, каждый из них набирает от 36% до более чем 59% голосов. Подсчет бюллетеней продолжается.
До этого сообщалось, что голосование на выборах завершилось в Московской области.