Российского бойца вновь опрокинули с титульным боем в UFC

В UFC назвали участников титульного боя в тяжелом весе. За чемпионский пояс подерутся француз Сирил Ган и американец Джош Хокит. При этом промоушен в очередной раз не позволил подраться за титул российскому бойцу Александру Волкову, занимающему второе место в рейтинге.

Титул в тяжелым весе освободил Том Аспиналл, Сирил Ган является временным чемпионом. Со спортивной точки зрения логичным выглядел бы поединок Гана и Волкова. Однако 15 ноября за пояс сразятся Ган и шестой номер рейтинга Хокит.

Продюсер Волкова Иван Банников рассказал, что в UFC сочли бой с участием Волкова финансово невыгодным. В Америке бойца считают не слишком зрелищным.

37-летний россиянин в мае победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей, одержав 40-ю победу в смешанных единоборствах.

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