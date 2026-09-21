Тренер Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА в 2025 году
Тренер Николич ушел из ЦСКА в 2025 году из-за непрофессионализма спортотдела
Фото: [ПФК ЦСКА]
Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич в документальном сериале «Мы — ЦСКА» на Okko рассказал о причинах своего расставания с армейским клубом после успешного сезона 2024/2025.
Армейцы под руководством сербского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата, уступив лишь «Зениту» и «Краснодару», и выиграли Кубок России, одолев в финале «Ростов».
Николич пояснил, что у него еще оставался год контракта с ЦСКА, но руководство клуба не спешило договориться о его продлении. Такой подход тренер счел непрофессиональным.
Кроме того, специалист рассказал, что не раз указывал руководству на ситуацию с истекающими контрактами игроков. Он назвал ее кошмарной, возложив ответственность за это на спортивный отдел клуба. Николич признался, что при обсуждении сложных вопросов с ним соглашались, выражали полное понимание, но затем ничего не происходило.
По словам специалиста, решение расстаться с ЦСКА было самым тяжелым в его жизни. В 2025 году Николич возглавил АЕК и привел команду к победе в чемпионате Греции.