«Локомотив» потерпел разгромное поражение после шести побед подряд на старте КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялась громкая сенсация. Обладатель Кубка Гагарина двух последних сезонов «Локомотив», выигравший на старте шесть матчей подряд, дома потерпел разгромное поражение от «Барыса» со счетом 0:5.

После матча главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов отметил, что команда вышла на площадку с недонастроем и проиграла много борьбы.

«Любое поражение полезно. Но 0:5 дома… Не знаю», — отреагировал специалист на вопрос, какую пользу можно извлечь из матча с «Барысом».

Квартальнов подчеркнул, что меньше всего претензий у него к звену Александра Радулова, которое хоть и пропустило шайбу, но старалось искать свои моменты.

«Локомотив» остался лидером Западной конференции КХЛ с 12 очками после семи матчей. «Барыс» занимает пятую строчку на Востоке, набрав 8 баллов в шести играх.

Ранее российский нападающий Илья Михеев забросил первую шайбу за «Тампа-Бэй Лайтнинг».