Автоэксперт Ташин назвал недостатки экорежима

Автоэксперт Ташин рассказал, что во время экстренных ситуаций включенный режим не позволяет адекватно среагировать. Например, при маневрировании или быстрого старта со светофора. В жаркую или холодную погоду система кондиционирования или отопления работает менее интенсивно. Система автоматически экономит энергию. Автомобиль будет медленнее реагировать на давление на педаль. Разгон также занимает больше времени. Перечисленные свойства эксперт отнес к негативным сторонам активации экорежима.

«Экорежим — это отличный инструмент для экономии, но его нужно использовать с умом», — отметил эксперт.

К преимуществам экорежима эксперт отнес снижение вредных выбросов и расход топлива, снижение нагрузки на двигатель и трансмиссию, плавность хода. Марк Ташин рекомендует активировать режим во время загруженных дорог в черте населенного пункта, например, в момент пробок. На трассе режим также можно включать, но при условии спокойной езды. Важно, чтобы водитель чувствовал себя комфортно. Если он заметил, что во время включенного режима приходится сильнее давить на педаль, то лучше не перегружать автомобиль.

Ранее автоэксперт Марк Ташин поделился рекомендациями для водителей о подготовке автомобиля к осеннему сезону.