Готовь сани с лета: эксперт призвал автомобилистов уже задуматься об осени

Автоэксперт Марк Ташин поделился рекомендациями для водителей о подготовке автомобиля к осеннему сезону, сообщил sovainfo.ru.

Автоэксперт рассказал, что нельзя игнорировать мелочи. Иногда в сезон изменчивой погоды они могут стать причиной серьезных поломок. Марк Ташин призвал проверить тормозную систему. Осенью часто идут дожди, поэтому управлять авто сложно из-за скользкой дороги. Водителям стоит обращать внимание на увеличенный тормозной путь, странные звуки, уводы в сторону при торможении.

Автоэксперт Ташин рекомендует проверить, как работает печка и обдув стекол. Если стекла будут грязными, то видимость ограничится. Чистый салонный фильтр позволит длительное время сохранять стекла чистыми. Перед сезоном осенних дождей необходимо также обработать кузов защитным воском или полимером. На днище не должно быть сколов и ржавчины.

«Автоэксперт подчеркнул, что подготовка автомобиля к осени — это инвестиция в безопасность и комфорт на дороге. Нельзя откладывать эти простые, но важные проверки», — сообщил sovainfo.ru.

Эксперт Ташин напомнил, что в автомобиле всегда должны находиться знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка. Осенью следует положить в машину фонарик и запас незамерзайки. В любую поездку не стоит отправляться с разряженным мобильным телефоном.

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