Слава экстренно избавляется от недвижимости в Москве

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Славенская) успешно продала сразу два объекта элитной недвижимости в центре Москвы, выручив за них внушительные суммы, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Первая сделка коснулась квартиры в современном жилом комплексе (ЖК), которую певица приобрела летом 2025 года. Изначально объект площадью почти 130 кв. м обошелся звезде в 119 млн рублей. Всего через год Славе удалось перепродать эту недвижимость уже за 150 млн рублей, получив чистую прибыль в размере 30 млн рублей.

Вторым проданным объектом стала просторная квартира на Арбате площадью 173 кв. м. Изначально артистка планировала выручить за нее 140 млн рублей, однако рыночная ситуация внесла свои коррективы. Из-за громкого скандала, связанного с мошенничеством в отношении жилья певицы Ларисы Долиной, Славе пришлось пойти на уступки. В итоге она сделала скидку в 20 млн рублей, чтобы быстрее закрыть сделку на фоне общей тревожности на рынке элитного жилья.

Параллельно с финансовыми операциями Слава занялась собственным здоровьем. Певица ранее заявила о начале нового этапа в жизни и полном отказе от употребления спиртных напитков. По словам артистки, она планирует соблюдать строгий режим трезвости как минимум ближайшие полгода.