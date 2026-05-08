Бренд из Московской области стал вторым в России по продажам сосисок и наращивает долю рынка

По итогам 2025 года клинский бренд продемонстрировал впечатляющие результаты на российском рынке мясной продукции. Согласно авторитетному рейтингу NTech‐500, который строится на модели потребительской корзины и обобщает данные о продажах в крупнейших федеральных торговых сетях, марка вошла в тройку лидеров страны в категории «сосиски и сардельки», заняв 2-е место. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Успехи компании не ограничиваются одной категорией: аналитики зафиксировали положительную динамику сразу в нескольких сегментах. В частности, в категории «нарезка колбасных изделий» бренд поднялся на одну позицию и занял 6-е место. Кроме того, он сумел сохранить устойчивые позиции в рейтингах по категориям «вареные колбасы и ветчины» и «мясная продукция», удерживаясь на 9-й строчке.

На локальном уровне достижения бренда еще более заметны. В столице и Московской области в 2025 году доля «Клинского» в продажах сосисок достигла 25%. В сегменте готовой нарезки компания и вовсе удерживает лидирующие позиции с долей рынка 15%.

Столь значительный рост стал прямым следствием масштабной инвестиционной программы. На «Мясокомбинате Клинский», входящем в агропромышленную Группу «Продо», с 2023 года идет активная реконструкция и модернизация производства. Общий объем инвестиций в проект превышает 2 млрд руб.

