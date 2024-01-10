Axios: США и Катар провели тайные переговоры по возвращению заложников из сектора Газа

Ссылаясь на собственные источники, издание Axios сообщает, что США и Катар во вторник, 9 января, провели тайные переговоры, цель которых - ускорить процесс возвращения заложников из сектора Газа в Израиль.

Позицию США на переговорах озвучивал главный советник президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк. Катар, который считается ключевым американским союзником в регионе, представлял премьер-министр Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Спикеры единогласно пришли к мнению, что ситуация в секторе Газа остается напряженной и обсудили способы возвращения заложников.

Издание отмечает, что прошедшие переговоры прошли в полной конфиденциальности и не были публично анонсированы ни одной из сторон.

«Белый дом не сразу ответил на запрос о комментариях, а посольство Катара в Вашингтоне, округ Колумбия, отказалось от комментариев», - отмечает издание Axios

Отмечается, что среди оставшихся в секторе Газа заложников находятся граждане США. Предполагается, что посредником в очередном переговорном процессе с Палестиной и Израилем выступит Катар с Египтом.

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