Армия Израиля ликвидировала командира воздушных сил «Хезболлы» в Ливане

Как приводится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в соцсетях, Барджи принимал непосредственное участие в организации многочисленных за атак в последние месяцы с использованием ударных дронов по северу Израиля. Отмечается, что он погиб на юге Ливана.

«ВВС (Израиля) ликвидировали Али Хусейна Барджи, командующего авиационным подразделением "Хезболлах" на юге Ливана. Али руководил десятками террористических акций против Израиля, используя БПЛА со взрывчаткой и разведывательные беспилотники БПЛА против Израиля и солдат ЦАХАЛ. Ранее сегодня Али также скоординировал атаку на штаб северного командования ЦАХАЛ», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Помимо ликвидации Барджи, ЦАХАЛ уничтодил мобильный отряд ВС «Хезболла», следовавший к месту запуска очередного роя беспилотников для атак по израильской территории.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».